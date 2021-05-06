Ali Ayşe'yi Seviyor şarkı sözleri! Ali Ayşe'yi Seviyor dinle!
Çıktığı yıl çok konuşulan ve birçok kişi tarafından seslendirilen Ali Ayşe'yi Seviyor şarkı sözleri! Ali Ayşe'yi Seviyor dinle!
Çıktığı yıl çok konuşulan ve birçok kişi tarafından seslendirilen Ali Ayşe'yi Seviyor şarkı sözleri! Ali Ayşe'yi Seviyor dinle!
ALİ AYŞE'Yİ SEVİYOR ŞARKI SÖZLERİ
Cümle alem duydu beni
Sen duymadın vicdansız
Ne oldu, oldu artık
Saklaması İmkansız
Cümle alem duydu beni
Sen duymadın vicdansız
Ne oldu, oldu artık
Saklaması İmkansız
Çocuklar bile biliyor
Ali, Ayşe'yi seviyor
Çocuklar bile söylüyor
Ali, Ayşe'yi seviyor
Çocuklar bile biliyor
Ali, Ayşe'yi seviyor
Çocuklar bile söylüyor
Ali, Ayşe'yi seviyor
Adımızı yan yana
Ağaçlara kazmışlar
Mahalle allı morlu
Duvarlara yazmışlar
Adımızı yan yana
Ağaçlara kazmışlar
Mahalle allı morlu
Duvarlara yazmışlar
Çocuklar bile biliyor
Ali Ayşe'yi seviyor
Çocuklar bile söylüyor
Ali Ayşe'yi seviyor
Çocuklar bile biliyor
Ali Ayşe'yi seviyor
Çocuklar bile söylüyor
Ali Ayşe'yi seviyor
Varsın olmasın sonumuz
Menekşemiz kurusun
Şu üç günlük dünyada
Koy namımız yürüsün
Varsın…