Ali Ayşe'yi Seviyor şarkı sözleri! Ali Ayşe'yi Seviyor dinle!

Çıktığı yıl çok konuşulan ve birçok kişi tarafından seslendirilen Ali Ayşe'yi Seviyor şarkı sözleri! Ali Ayşe'yi Seviyor dinle!

Çıktığı yıl çok konuşulan ve birçok kişi tarafından seslendirilen Ali Ayşe'yi Seviyor şarkı sözleri! Ali Ayşe'yi Seviyor dinle!

ALİ AYŞE'Yİ SEVİYOR ŞARKI SÖZLERİ

Cümle alem duydu beni

Sen duymadın vicdansız

Ne oldu, oldu artık

Saklaması İmkansız

Cümle alem duydu beni

Sen duymadın vicdansız

Ne oldu, oldu artık

Saklaması İmkansız

Çocuklar bile biliyor

Ali, Ayşe'yi seviyor

Çocuklar bile söylüyor

Ali, Ayşe'yi seviyor

Çocuklar bile biliyor

Ali, Ayşe'yi seviyor

Çocuklar bile söylüyor

Ali, Ayşe'yi seviyor

Adımızı yan yana

Ağaçlara kazmışlar

Mahalle allı morlu

Duvarlara yazmışlar

Adımızı yan yana

Ağaçlara kazmışlar

Mahalle allı morlu

Duvarlara yazmışlar

Çocuklar bile biliyor

Ali Ayşe'yi seviyor

Çocuklar bile söylüyor

Ali Ayşe'yi seviyor

Çocuklar bile biliyor

Ali Ayşe'yi seviyor

Çocuklar bile söylüyor

Ali Ayşe'yi seviyor

Varsın olmasın sonumuz

Menekşemiz kurusun

Şu üç günlük dünyada

Koy namımız yürüsün

Varsın…