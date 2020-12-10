Ali Altay kimdir? Ali Altay hayatı ve biyografisi! Ali Altay kaç yaşında, nereli?

Ali Altay sık sık yaptığı müzikler ile gündeme gelmekte. Yaptığı şarkılar beğeniyle takip edilmekte. Peki Ali Altay kimdir? Ali Altay hayatı ve biyografisi! Ali Altay kaç yaşında, nereli?





CHP'nin seçim müziklerini hazırlayan ve son seçimlerde Ekrem İmamoğlu için seçim klibi hazırlayan Ali Altay kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir soruları merak ediliyor. İşte Ali Altay hakkındaki tüm ayrıntılar...

ALİ ALTAY KİMDİR?

1983 Antalya doğumlu olan Ali Altay müziğe 9 yaşında ilkokul öğretmeninin keşfiyle başladı. Daha 5. sınıfta iken Çigan Orkestra'sında vurmalı çalgılarla gruba eşlik ediyordu. Kendisinden yaşla hayli büyük olan müzisyenlerin arasında, usta-çırak ilişkisiyle müziği öğrenmeye çalışıp sahne terbiyesi aldı. 13 yaşına geldiğinde sesini kullanmasıyla da dikkatleri üzerine çekti ve artık davul çalıp şarkı söylüyordu. Bu arada birçok sanatçıya gerek davulcu gerek back vocal kimliği ile eşlik etti.

Müziği ve yorumuyla daha büyük kitlelere ulaşmak isteği ile 1999 'da İstanbul'a geldi. Olmaz mı adını taşıyan müzik albümü ile müzik dünyasında yerini korumaya devam ediyor.

999'da Ali Altay, ''Aşkın Yanımda'' isimli Anadolu Rock tarzı albümünü piyasaya çıkardı. İlk klibini de Ramazan Denizhan'ın yönetmenliğinde ''Ah Akşamlar'' isimli şarkısına çekti. 2002'de de "Sen Beni Unut/ Terk-i Diyar" isimli albümü yaptı. 2005'te önce çıkış şarkısı Olmaz mı ile aynı isimi koymayı düşündüğü ancak "Ey Aşk" ismini verdiği müzik albümü ile müzik dünyasında adını altın harflerle yazdırdı. Ali Altay, iki yıllık bir aradan sonra üç şarkı ile müziğe emek vermeye devam ediyor. 3 şarkıdan oluşan Ali Altay'ın yeni çalışmasında, 2 cover ve 1 yeni şarkı bulunmakta. Sanatçı şarkı seçimleri ve aranjeleri radyocu dostlarının önerilerini dinleyerek gerçekleştirdi. Ali Altay müzik çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Ali Altay 33 yaşındadır.