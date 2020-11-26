Ali Ağaoğlu: Sağlığım yerinde, bomba gibiyim
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Ali Ağaoğlu: Sağlığım yerinde, bomba gibiyim

26.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:24
Ali Ağaoğlu: Sağlığım yerinde, bomba gibiyim

Yakın bir arkadaşının koronaya yakalandığı haberini alır almaz test yaptıran Ağaoğlu, testin pozitif çıkmasını ardından Kuruçeşme'deki evinde karantinaya girdi.

Yakın bir arkadaşının koronaya yakalandığı haberini alır almaz test yaptıran Ağaoğlu, testin pozitif çıkmasını ardından Kuruçeşme'deki evinde karantinaya girdi. Sağlığı ile ilgili çıkan haberlere smokinli fotoğrafını paylaşarak cevap veren Ağaoğlu "Sağlığım yerinde. Karantina dönemine bitene kadar evde kalacağım" dedi. Tedbiri elden bırakmayan ünlü iş insanı, koronayı en hafif şekilde atlattığını, kendisini arayıp soran tüm dostlarına da teşekkür ettiğini belirtti.

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Kaynak: Hürriyet

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