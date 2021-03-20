Alhatlı Mahallesi sakinleri, komşularının harabe evini imece usulüyle yeniledi
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Alhatlı Mahallesi sakinleri, komşularının harabe evini imece usulüyle yeniledi

20.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:20
Alhatlı Mahallesi sakinleri, komşularının harabe evini imece usulüyle yeniledi

İzmir'in Bergama ilçesinin kırsal mahallelerinden Alhatlı'da yaşayan bir grup vatandaş, yakın akrabası bulunmayan Sefer Çam'a (35) ait harabe evi yeniledi.

İzmir'in Bergama ilçesinin kırsal mahallelerinden Alhatlı'da yaşayan bir grup vatandaş, yakın akrabası bulunmayan Sefer Çam'a (35) ait harabe evi yeniledi.

Alhatlı Mahallesi Muhtarı Selahattin Kılıç öncülüğündeki köylüler, yıkılmak üzere olan bir evde yaşayan Sefer Çam (35) için bir araya geldi.

Annesi ile babasını küçük yaşta kaybeden ve yalnız yaşayan Çam için mahalle sakinleri, inşaat malzemelerini satın aldı ve gönüllü işçilik yaptı. Harabe halindeki ev, yeniden yapıldı.

Muhtar Selahattin Kılıç, AA muhabirine, "Bergama'da emlakçılık yapan Kadir Şahan ile birlikte tüm halkımız seferber oldu ve elini taşın altına koydu. Bazı vatandaşlar inşaatta kullanılacak malzemeleri aldı. Bazı vatandaşlarımız da ücret almadan inşaat ustalığı yaptı. Sefer Çam'ın evini yıkıp yerine kısa sürede yenisini yaptık." dedi.

Kılıç, bekar olan Sefer Çam'ı güzel bir düğünle evlendirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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