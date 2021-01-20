Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi
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Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi

20.01.2021 22:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:19
Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi

Galip Derviş dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Algı Eke, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önce yasak aşk yaşadığını itiraf eden Eke, "Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım" dedi. Ünlü oyuncunun kiminle aşk yaşadığı merak konusu olurken, açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Algı Eke, geçtiğimiz günlerde Zeynep Ocak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Eke'nin programda özel hayatıyla ilgili yaptığı yasak aşk itirafı ağızları açık bıraktı.

"İĞRENÇ BİR ŞEYDİ"

Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Algı Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna, "Evet yaşadım. İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım. Haz ve adrenalinden başka getirdiği hiçbir şey yok. Duygusal olarak seni çok çökerten bir şey. Şimdi öyle bir şey başıma gelse hiç yaşamamayı tercih ederim. Artık o konularda kendimi eğittim. Sancılı ilişki istemiyorum. Aşk girince benim aklım uçuyor. Hele 3-6 ay arası kayıp. Mantığım bitiyor, devreden çıkıyor. Ama inşallah artık öyle olmaz." ifadelerini kullandı.

YASAK AŞKIN KİMLİĞİ MERAK EDİLİYOR

Güzel oyuncu Algı Eke'nin yasak aşk itirafı magazin gündeminde deprem etkisi yaratırken ilişki yaşadığı kişinin kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi
Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi
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