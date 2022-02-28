Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu serimizde profesyonel VALORANT oyuncularının ayarlarını sizler için derliyoruz. Esporcular zaman zaman oyun ayarlarını değiştirdiğinden dolayı bu serimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

VALORANT ayarlarını derlediğimiz oyuncu: Emir Ali "Alfajer" Beder.

Alfajer VALORANT Ayarları:

GENEL OYUN AYARLARI ERİŞİLEBİLİRLİK?Düşman Vurgu RengiSarı (Yeşil Körlüğü)FARE?Hassasiyet: Hedefleme0,45Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma1DPI400Windows Hassasiyeti6/11MİNİ HARİTA?DöndürDöndürOyuncuyu Ortada TutAçıkMini Harita Boyutu1,2Mini Harita Yakınlaştırma0,9Mini Harita Görüş KonileriAçık

NİŞANGAH AYARLARI GENEL?Nişangah RengiCamgöbeğiAna ÇizgiAçıkAna Çizgi Saydamlığı1Ana Çizgi Kalınlığı1Merkez NoktaAçıkMerkez Nokta Saydamlığı1Merkez Nokta Kalınlığı3Atış Hatasında Nişangahı SoldurKapalıİÇ ÇİZGİLER?İç Çizgileri GösterKapalıİç Çizgi Saydamlığı0İç Çizgi Uzunluğu0İç Çizgi Kalınlığı0İç Çizgi Uzaklığı0Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalıDIŞ ÇİZGİLER?Dış Çizgileri GösterKapalıDış Çizgi Saydamlığı0Dış Çizgi Uzunluğu0Dış Çizgi Kalınlığı0Dış Çizgi Uzaklığı0Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI Çözünürlük1920×1080 16: 9 (360 Hz)Çok İzlekli GörselleştirmeAçıkMateryal KalitesiDüşükDoku KalitesiDüşükAyrıntı KalitesiDüşükArayüz KalitesiDüşükVinyetKapalıVSyncKapalıKenar YumuşatmaMSAA 4XEşyönsüz Filtreleme8xNetliği ArttırKapalıDeneysel KeskinleştirmeKapalıBloomKapalıBozulmaKapalıBirinci Şahıs GölgelerKapalı

Alfajer'in Kullandığı Ekipmanlar:

EKİPMANMARKA MouseLogitech G PRO SuperlightKlavyeCorsair K95KulaklıkHyperX Cloud 2MousepadSteel series Qck Heavy XLMonitörDell Alienware 360

EsporGazetesi.com - Gamegar