Alfa Romeo'da yılın son fırsatı
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Alfa Romeo'da yılın son fırsatı

Alfa Romeo, kompakt sınıftaki temsilcisi Giulietta'da cazip ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor.

10.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:24
Alfa Romeo'da yılın son fırsatı

, kompakt sınıftaki temsilcisi Giulietta'da cazip ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Alfa Romeo açıklamasına göre, şirket, yılın son kampanyasını Giulietta için devreye alıyor.

ayı sonuna dek geçerli olacak kampanya kapsamında, benzinli Giulietta ve haricinde 120 güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motor ve TCT çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonuyla ön plana çıkan 2018 model tüm Giulietta seçeneklerinde 10 bin TL nakit indirimi desteği sağlanıyor.


Ayrıca kampanya ile 2018 model tüm Giulietta seçenekleri, 60 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Kaynak: AA
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