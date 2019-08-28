Aleyna Tilki ve Mert Fırat'tan Kardeş Dayanışması

28.08.2019 15:24

Galaya oyuncu kadrosunun yanı sıra filmde konuk oyuncu olarak yer alan Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Samsun Demir de katıldı.

YILDIZLAR GEÇİDİ!

Çoğunluğu çocuk ve genç oyunculardan oluşan filme destek için birçok ünlü galaya katılarak filmi izledi. Galaya; Aleyna Tilki, Mert Fırat, İdil Fırat, Funda Arar, Febyo Taşel, Melis Sezen, Enes Batur, Cem Belevi, Kafalar, Feride Hilal Akın, Alper Erözer, Ömür Gedik, Halil Söyletmez ve birçok ünlü sanatçı ile youtuber katıldı. İzleyenler, filmin verdiği mesaj, arkadaşlık, ekip ruhu ve masal kahramanlarının hatırlatılması sebebiyle filmden çok etkilendiklerini dile getirdiler.

ALEYNA TİLKİ VE MERT FIRAT'TAN KARDEŞ DAYANIŞMASI

Filmde oyuncu olarak ilk deneyimini yaşayan Ayça Tilki'ye en büyük destek ablası Aleyna Tilki'den gelirken, Nila Fırat'a da abisi Mert Fırat'tan büyük destek geldi. Her iki oyuncunun da ailesi galada tam kadro yer alırken, filmi izlemekten büyük keyif aldıklarını belirttiler.

ÇOCUKLAR SİHİRLİ DÜNYA'YA HAYRAN KALDI

Galaya velileriyle birlikte katılan çocuklar, filmin sonunda oyuncularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Filmin sona ermesiyle birlikte oyuncuları alkışlarıyla destekleyerek, beğenilerini dile getirdiler. Özellikle çocuk izleyiciler, filmde yaratılan masalsı atmosferden ve fantastik dünyadan çok etkilendiklerini belirterek vizyon gününü bekleyip, filme arkadaşlarıyla gitmek için gün saydıklarını söylediler.

Kaynak: Bültenler