Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Başrollerini şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in paylaştıkları, Exxen'in İşte Bu Benim Masalım dizisinin fragmanı yayınlandı.

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak yeni dijital platformu Exxen'in en iddialı yapımlarından 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinin fragmanı yayınlandı.

ALEYNA TİLKİ'NİN KARDEŞİ DE ROL ALIYOR

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı, başrollerini son dönemin en çok konuşulan genç şarkıcılarından Aleyna Tilki ve Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven'in paylaştıkları İşte Bu Benim Masalım dizinin kadrosunda ayrıca; Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Faruk Aran, Sude Oduncu, Bengü Gürses, Kamil Güler, Zeynep Kankonde Mbuyı ve usta oyuncu Nevra Serezli yer alıyor.

Dizide Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki de rol alıyor.