Sokakta şarkı söylediği görüntüler ortaya çıkan Aleyna Tilki ilk kez konuştu: Sokaktakileri geri çevirmemek lazım

Birkaç yıl önce Taksim'de sokakta şarkı söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Tilki, sosyal medyada gündem olan o video hakkında "Sokakta çalışan kimseyi geri çevirmemek lazım" dedi.

Birkaç yıl önce Taksim'de sokakta şarkı söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Tilki, sosyal medyada gündem olan o videoyla ilgili "15 yaşından daha küçüğüm orada. Sokak müzisyenlerine yardım etmek için şarkı söylüyordum. Çünkü çok kutsal bir şey yapıyorlar onlar. Sokakta çalışan kimseyi geri çevirmemek lazım. Sokaktaki insanları sevin" dedi.

"ŞARKI SÖYLEYİP KAZANIDIĞIMIZ PARAYLA SANA GİTAR ALACAĞIZ"

Şarkı söylemesinin asıl amacının farklı olduğundan bahseden genç popçu sözlerine şöyle devam etti: "Hollywood'da gitar çalan Asyalı bir çocuk gördüm. Gitarının sesi de, kendi sesi de çok az çıkıyordu. Yanına gittim, 'Ben şimdi şarkı söyleyeceğim, sen çalacaksın, toplanan parayla sana yeni gitar alacağız' dedim. Şarkıya başladım, bayağı bir insan birikti. Gitar parası çıktı."

Kaynak: Hürriyet