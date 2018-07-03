Aleyna Tilki'nin Cesur Paylaşımı Instagramı Salladı!

Genç yaşına rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen Aleyna Tilki, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

CESUR PAYLAŞIMI INSTAGRAM'I SALLADI

Paylaştığı cesur fotoğrafla kısa süre içerisinde on binlerce beğeni alan Aleyna Tilki'yi, takipçileri de yorum bombardımanına tuttu. Aleyna Tilki'nin fotoğrafına yüz binlerce yorum yapıldı.