Aleyna Tilki'nin Cesur Paylaşımı Instagramı Salladı!

EDEP YAHU EDEP. BU NE İŞ YAPIYOR ALLAH AŞKINA BUNLARDA HİÇ UTANMA YOKMU. BUNLARIN AİLESİ ANASI BABASI YOKMU. ÇOCUKLARI SOYUNDUĞU ZAMAN GURURMU DUYUYORLAR. YAZIK ÇOK YAZIK.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Genç yaşına rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen Aleyna Tilki, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.
CESUR PAYLAŞIMI INSTAGRAM'I SALLADI
Paylaştığı cesur fotoğrafla kısa süre içerisinde on binlerce beğeni alan Aleyna Tilki'yi, takipçileri de yorum bombardımanına tuttu. Aleyna Tilki'nin fotoğrafına yüz binlerce yorum yapıldı.