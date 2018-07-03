Aleyna Tilki'nin Cesur Paylaşımı Instagramı Salladı!

Aleyna Tilki'nin Cesur Paylaşımı Instagramı Salladı!

Her yağtığı olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, cesur paylaşımıyla Instagram'a damga vurdu. Tilki'nin son paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Aleyna Tilki'nin Cesur Paylaşımı Instagramı Salladı!

Genç yaşına rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen Aleyna Tilki, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

CESUR PAYLAŞIMI INSTAGRAM'I SALLADI

Paylaştığı cesur fotoğrafla kısa süre içerisinde on binlerce beğeni alan Aleyna Tilki'yi, takipçileri de yorum bombardımanına tuttu. Aleyna Tilki'nin fotoğrafına yüz binlerce yorum yapıldı.

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YORUMLAR (7)

  • ESER:
    EDEP YAHU EDEP. BU NE İŞ YAPIYOR ALLAH AŞKINA BUNLARDA HİÇ UTANMA YOKMU. BUNLARIN AİLESİ ANASI BABASI YOKMU. ÇOCUKLARI SOYUNDUĞU ZAMAN GURURMU DUYUYORLAR. YAZIK ÇOK YAZIK.
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  • VATAN:
    İŞDE BUNLAR GİBİLERİ AİLE YAPISINI BOZUYOR. DURUM ORTADA . BU ŞARKIÇIMI FİLİMCİMİ NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL. TAM BİR REZİLLİK. BUNLAR GİBİLERİNE HALKIMIZ PRİM VERMEMELİ.
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  • CEVAP:
    moda adı altında soyunarak sadece insanlığı ucuzlatıyor insanların düzenini bozuyorsunuz ve kötü örnek oluyorsunuz. . . Rahatlıktan kötülük doğar sayın feministler. . .
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