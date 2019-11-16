Aleyna Tilki, lolita imajıyla dikkatleri üzerine çekti

16.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:09

Genç yaşta müzik kariyerine atılan ve başarı merdivenlerini emin adımlarla çıkan Aleyna Tilki'nin her yaptığı olay, attığı her adım haber oluyor. Medyanın yakın markajında olan Tilki'nin imajıyla ilgili yaptığı en ufak değişiklik de dikkatlerden kaçmıyor.

"BEBEĞİYLE POZ VERDİ"

Genç şarkıcı, akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Dolaşırken karşısında bir anda muhabirleri bulan Aleyna Tilki, annesine telaşla "Bebeğimi ver hemen kucağıma" dedi. Saçlarını da kucağındaki bebek gibi iki yandan kurdeleyle toplayan şarkıcı, gülümseyerek objektiflere poz verdi.

"LOLİTA İMAJI"

Yüzüne estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen 19 yaşındaki şarkıcının bebeğiyle verdiği bu poza "Lolita imajı" yorumları yapıldı.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde oyunculuğa başlayan kız kardeşi Ayça Tilki'yi dudağından öptüğü videoyu paylaşan Aleyna Tilki, beğenilerin yanı sıra büyük tepki çekmişti. Tilki'nin yayınladığı video kısa sürede en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.