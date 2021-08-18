Aleyna Tilki, klip çekimi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
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Aleyna Tilki, klip çekimi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı

Aleyna Tilki, klip çekimi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısının klip çekimi için İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nin çatısına çıktı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısının klip çekimi için İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nin çatısına çıktı. Aleyna Tilki, Kız Kulesi'nin çatısına çıktığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yayınlanacak yeni şarkısının klip çekimleri için, İstanbul'un en önemli tarihi eserlerinden ve simgelerinden olan Kız Kulesi'nin çatısına çıktı. Tilki'ye çatıya çıkmasında klip setindeki görevliler de yardımcı oldu. Geçtiğimiz günlerde Kız Kulesi'nin çatısına çıkan Tilki, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. - İSTANBUL

Aleyna Tilki, klip çekimi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
Aleyna Tilki, klip çekimi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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