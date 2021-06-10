Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı
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Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Verdiği pozlar ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki, katıldığı programda hayalindeki erkekten bahsetti. Maço ve keko erkeklerden hoşlandığını söyleyen şarkıcı, "Özünde kekoluk olacak, öyle gözüküp hissettirmemek için elinden geleni yapacak" dedi.

Saçlarını kestirerek imaj değiştiren Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in Zorlu PSM'de yapılan programına konuk oldu. Hakkında merak edilenlerden bahseden Tilki, ilişkide aradığı kriterleri de sıraladı.

"ÇİÇEK, HEDİYE VE AYICIK GÖNDEREREK MERAK UYANDIRMALI"

İbrahim Selim'in "Nasıl bir ilişki istersin?" demesi üzerine konuşan 21 yaşındaki Aleyna Tilki, "Önceden beni tanıyor olması lazım... Ama ben onun ismini bilemeyeceğim. Çiçekler, hediyeler, ayıcıklar göndermeli, ben de merak uyandırmalı! Bir gün bir şekilde ismini öğreneceğim. İlk buluşmada tek olmak istemem. Arkadaş ortamında tanışıyormuşuz gibi olalım. Çok efendi, ağır, biraz keko, maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Özünde kekoluk olacak, öyle gözüküp hissettirmemek için elinden geleni yapacak" şeklinde konuştu.

Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı
Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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