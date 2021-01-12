Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu
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Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu

12.01.2021 21:42 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:06
Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım'da başrol oynayan şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'aşırı kibar erkekler' ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Tilki, "Aşırı kaba erkekler gibi, aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence. Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten kaynaklanır bu aşırı kibarlık" dedi.

İşte Bu Benim Masalım adlı dizide Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolleri paylaşan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, son paylaşımıyla gündem oldu.

"AŞIRILIKLARIN HEPSİ NEGATİF KOD BARINDIRIR"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı yorumla çok konuşulan Aleyna Tilki, "Aşırı kaba erkekler gibi, aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence... Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten kaynaklanır bu aşırı kibarlık. Dengeli, anlayışlı ve saygılı insanlar kadın erkek eşitliğine inanıyorlar. Aşırılıkların hepsi ise negatif kod barındırır" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu

KELEPÇELİ POZU ÇOK KONUŞULDU

Tilki, geçtiğimiz günlerde İşte Bu Benim Masalım adlı dizinin setinde taktığı kelepçeyle çok konuşulmuştu.

Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu
Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu
Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu
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