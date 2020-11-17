Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış

17.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:55

Koronavirüse yakalandığı şüphesiyle test yaptıran Aleyna Tilki'nin aynı gün içerisinde yaptırdığı testlerin biri pozitif biri negatif çıktı. 12 gündür karantinada olan şarkıcı, testlerin belirsizliğine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve şarkılarıyla çok konuşulan isimlerin başında gelen Aleyna Tilki, bu sefer de sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

"BU TESTLERE NASIL GÜVENECEĞİZ"

12 gün önce koronavirüs testi yaptıran Aleyna Tilki'nin sonucu pozitif çıktı. Ancak aynı gün yapılan bir diğer test negatif çıktı. Testlerin belirsiz çıkmasına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren şarkıcı "12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif. Aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif. Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz" dedi.

Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış

"DÜNYADA YAPILAN TESTLERİN YARISI YANLIŞ"

Tilki, paylaşımına şu notu da ekledi: "Tüm dünyada yapılan tüm testler bence %50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin. Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif bir pozitif bir negatif çıkıp durdu. Aynı gün hem de."

Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış
Haber Yorumları (15)
NÖBETÇİ YORUMCU: Allah belanı verir inşallah.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALEYNA: Elon Musk haberini gördüm hemen inandım ve yorumumu yazıp kızdım. . oh çok akıllıyım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
X-MEN: Yazık 12 gündür dışarı çıkamıyormuş çok üzüldük
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Şafak Sezer Gökhan Alkan Fatih Artman Yıldız Kenter
Spor Şenol Güneş Deniz Türüç Gökhan Gönül Lance Stroll Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Milli Bursa Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 15:32:04. #1.15#
title