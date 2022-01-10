Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı
Popçu Aleyna Tilki ile aşk yaşayan Uzi lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Konseri narkotik polisleri bastı.
Sevgilisini yalnız bırakmayan Tilki, dansıyla geceye damga vurdu.
'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'nın, sahnede uyuşturucuyu özendirecek sözler sarf ettiği öne sürüldü.
Bu gelişme sonrası konseri narkotik polisler bastı. Utku Yalçınkaya, ekipler tarafından sorguya alındı.
Uzi ve Aleyna Tilki birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.
Konserde maske ve mesafe kuralı hiçe sayıldı.