Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı

Sevgilisini yalnız bırakmayan Tilki, dansıyla geceye damga vurdu.

'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'nın, sahnede uyuşturucuyu özendirecek sözler sarf ettiği öne sürüldü.

Bu gelişme sonrası konseri narkotik polisler bastı. Utku Yalçınkaya, ekipler tarafından sorguya alındı.

Uzi ve Aleyna Tilki birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.

Konserde maske ve mesafe kuralı hiçe sayıldı.