Aleyna Tilki'den flaş Tarkan itirafı!

Annesi Havva Öztel ile birlikte Dubai tatilinden dönen Aleyna Tilki, tatilin güzel geçtiğini söyledi. Tilki, "Türkiye'ye geleli 1-2 gün oldu. Sakin bir tatil geçirdik. Kuzey kutbunu çok severim sonsuzluk hissi verir bana. Çöllerde de bir sonsuzluk hissi var. O yüzden çok seviyorum" diye konuştu.

"İNGİLİZCE ALBÜM GELİYOR"

İngilizce albümde sona yaklaştığını açıklayan Aleyna Tilki, önümüzdeki sene albümün hazır olacağını söyledi: "İngilizce rock-pop bir albüm yaptım bitti. Son rötuşları yapılacak. Gelecek sene İngilizce albümüm geliyor. Dünya çapında tanınan bir sanatçı olacağım" dedi.

"ÇOK ÖZEL BİR RUH"

Aleyna Tilki, " Tarkan'ı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, "Herkesin yolu farklı. Tarkan, ülkemizin en önemli seslerinden ve en özel ruhlarından biri" yanıtını verdi.

Tarkan ile hiç tanışmadığını söyleyen Tilki, "Henüz Tarkan ile tanışma fırsatımız olmadı. Onunla tanışmayı çok istiyorum" diye konuştu.