Aleyna Şeker kimdir? Müge Anlı'da Aleyna Şeker bulundu mu? Aleyna Şeker olayı!
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Aleyna Şeker kimdir? Müge Anlı'da Aleyna Şeker bulundu mu? Aleyna Şeker olayı!

10.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:15
Aleyna Şeker kimdir? Müge Anlı'da Aleyna Şeker bulundu mu? Aleyna Şeker olayı!

Aleyna Şeker kimdir? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Aleyna Şeker konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da aranan Aleyna Şeker bulundu mu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA ARANAN ALEYNA ŞEKER KİMDİR?

Ankara'da yaşayan Aleyna Şeker'in sosyal medyada tanıştığı biri tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Yüzde 60 zihinsel engelli olan Aleyna Şeker, 20 yaşında.

Aleyna Şeker kimdir? Müge Anlı'da Aleyna Şeker bulundu mu? Aleyna Şeker olayı!

ALEYNA ŞEKER BULUNDU MU?

20 yaşındaki genç kız dün canlı yayın esnasında bulundu. Ancak kaçırıldığı göz önünde bulundurulan zihinsel engelli Aleyna Şeker olayı Müge Anlı'da konu edinilmeye devam ediyor.

Sosyal medyada tanıştıklarını söyleyen İshak Köksal, Aleyna'nın engelini fark etmediğini de söyledi.

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