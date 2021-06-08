Aleyna Kalaycıoğlu kim? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında? Aleyna Kalaycıoğlu annesi kim?

Survivor 2021'in finaline kısa bir süre kala, ismini son 8 içerisine yazdıran Survivor'da başarılı bir performans sergileyen Kalaycıoğlu, son dönemde Ayşe Yüksel ile yaşadığı tartışmalar ile en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun instagram adresi nedir? Aleyna Kalaycıoğlu annesi kim?

Survivor 2021'in finaline kısa bir süre kala, ismini son 8 içerisine yazdıran Survivor'da başarılı bir performans sergilemekte. Kalaycıoğlu, son dönemde Ayşe Yüksel ile yaşadığı tartışmalar ile en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun instagram adresi nedir? Aleyna Kalaycıoğlu annesi kim?

ALEYNA KALAYCIOĞU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Annesi ve babası 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a ilk defa bu sene başvurarak, Survivor 2021'de yarışmacı olmuştur. Başarılı bir performans sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu, final öncesi son 8 arasına adını yazdırmıştır.

ZUHAL KALAYCIOĞLU KİM?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı olan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.