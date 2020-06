Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var İntihar ettiği düşünülen ancak erkek arkadaşının kendisine şiddet uyguladığı videoların ortaya çıkmasıyla cinayet şüpheleri oluşan Aleyna Çakır'ın otopsi raporu yayınlandı. Raporda darp ve boğuşma izine rastlanmadığı belirtilirken vakada Aleyna'nın intihar ettiğine dair izler bulundu.

Ankara'da Aleyna Çakır'ın cansız bedeni erkek arkadaşı tarafından evinde bulundu. Daha sonra ortaya çıkan darp videosu ise, infial yarattı. Görüntülerde Aleyna'nın erkek arkadaşı tarafından darp edilmiş bir halde yerde baygın olarak yatması cinayet şüphelerini uyandırdı. Otopsi raporuna göre darp ve boğuşma izine rastlanılmadı.

Aleyna Çakır ismini kullanan 21 yaşındaki Sema Esen'in ortaya çıkan görüntüleri sonrası cinayet mi, intihar mı sorusu gündeme geldi.

DARP VE BOĞUŞMA İZİNE RASTLANILMADI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; 1999 doğumlu Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesi 1851. Sokak'taki evinde ölü olarak bulundu. Genç kız, evin giriş kapısına göre hemen sağ tarafta bulunan salon bölümünde, yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı vaziyette bulundu. Adli Tabip ile birlikte cesedin bulunduğu yerde ölü muayenesi işlemi gerçekleştirildi. Cesedin boyun kısmında ası olayında kullanıldığı değerlendirilen bornoz kemeri ile örtüşür şekilde, servikal ön yüzde yaklaşık 2 cm eninde başlayıp sağ ve solda hafifçe arkaya doğru ve yukarıya yükselerek devam eden, her iki taraftan saçlı deri sınırında yavaşça silinen telem izi ile her iki ön kolda dirseklere kadar, her iki bacakta pelvik bölgeye kadar uzanan siyanotik görünüm tespit edildi. Bu bulgular haricinde herhangi bir darp ya da boğuşma izine rastlanılmadı.

SEVGİLİSİNİN İFADESİ: İNTİHAR EDECEĞİNE İHTİMAL VERMEDİM

Genç kızın sevgilisi Ümit U. ifadesinde şunları kaydetti:

"Aleyna yaklaşık 1 yıldır kız arkadaşımdır. 02/06/2020 günü akşam 20:00 saatlerinde iş yerinden çıkıp evine geldim. Burada birlikte akşam yemeği yedik. Ardından S.E. isimli bir arkadaşları ile birlikte Yenimahalle'de bir kafeye gittik. Ancak burada oturmadık. Etlik'te seyyar bir kokoreççide yemek yedik. Yemekten sonra S.E. ile birlikte 22:00 – 23:00 saatleri arasında onu evine bıraktık. Ben içeri girmedim. Kapıdan vedalaşıp ayrıldım. Aracımı orada bıraktım. S.E.nin aracı ile Gazi Mahallesi'nde başka bir arkadaşlarımızın iş yerine gittik. Burada tamamı erkek kalabalık bir arkadaş grubu ile oturup sohbet edip alkol aldık. Aleyna iş yerine gittiğim arkadaşım ile görüşmemi istemiyordu. Bu nedenle aramızda bir tartışma başladı. WhatsApp üzerinden bana mesajlar gönderdi. Bu mesajlarda intihar edeceğini ima eden ifadeler bulunuyordu. Ancak ben hem alkollü olmam sebebiyle hem de böyle bir eylem yapacağına ihtimal vermediğim için ciddiye almadım. Arabamı alıp ağabeyimin yanına gittim. Sonra ağabeyimle birlikte babamızın evinde kaldım. Sabah kendime geldiğimde Aleyna'nın mesajlarını okudum. Bunun üzerine onu telefonla aradım, mesaj yazdım, ancak cevap alamayınca endişelendim. Arkadaşımdan Aleyna'nın evine gitmesini istedim. Arkadaşım Aleyna'nın kapıyı açmadığını söyledi, bunun üstüne eve gidip, çilingir yardımıyla kapıyı açtırdım. Eve girdiğimde salonda yatar vaziyette Aleyna'yı buldum. 112 ekiplerine durumu bildirdim."