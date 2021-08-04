Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil
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Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine de dayandı. Gökbakar'ın son paylaştığı videoda eşine söylediği sözler duygusal anlar yaşattı.

Marmaris ilçesindeki yangınlar Şahan Gökbakar'ın dubleks villasının da bulunduğu Turgut ile Selimiye mahalleri arasındaki Delikliyol mevkisine ulaştı. Günlerdir paylaştığı videolarla bölgedeki durumu takipçileriyle paylaşan ve alevler için müdahale talep eden Gökbakar, son videosunda eşiyle yaptığı telefon konuşmasından bahsetti.

"EVİMİZ YANARSA DA HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

Ünlü komedyen videoda şunları söyledi:

"Ona telefonda, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim, anlaştık, konu kapandı benim için. O yüzden üzülmüyorum ve korkmuyorum. Ben ve benim beraberimdeki arkadaşlarımın can güvenliği tehdit altına girdiği anda ben burayı tahliye ederim, arkama bakmam."

"HAVA MÜDAHALESİ OLMADI"

Öte yandan Şahan Gökbakar, "Sabahtan beri bulunduğum bölgeye hava müdahalesi olmadı. Lütfen havadan müdahale edin. Her yerden kül yağıyor. Çok acı. Allah sonumuzu hayreylesin" dedi.

Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil
Marmaris'teki orman yangını Şahan Gökbakar'ın yazlığına sıçradı
Marmaris'teki orman yangını Şahan Gökbakar'ın yazlığına sıçradı
Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı
Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı
Emre İliksiz
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Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil - Haberler Magazin
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