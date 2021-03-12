Alevlere teslim olan motor yattaki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
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Alevlere teslim olan motor yattaki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

12.03.2021 21:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:47
Alevlere teslim olan motor yattaki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 'Mıstress' isimli motor yatta çıkan yangında teknede bulunan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 'Mıstress' isimli motor yatta çıkan yangında teknede bulunan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay saat 16.30 sıralarında Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda meydana geldi. 20 metre uzunluğundaki 'Mıstress' isimli motor yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan teknedekiler, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, teknedeki 4 kişiyi kurtardıktan sonra alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen motor yat ise karaya çekildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Alevlere teslim olan motor yattaki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Alevlere teslim olan motor yattaki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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