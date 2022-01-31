Alevlere karlı müdahale - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alevlere karlı müdahale

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Alevlere karlı müdahale

Tokat'ta traktörde çıkan yangın kepçeyle kar dökülerek söndürüldü.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta traktörde çıkan yangın kepçeyle kar dökülerek söndürüldü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yoğun kar yağışı karla mücadele ekiplerini alarma geçirdi. Turhal Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri Çivril köyü yakınlarında çalışma yaparken park halindeki traktörün alev aldığını fark etti. Yangını söndürmek için harekete geçen ekipler alevlere sıra dışı bir yöntemle müdahale etti. Yanan traktörün üzerine kepçe ile kar döken ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - TOKAT

Alevlere karlı müdahale

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Tokat, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title