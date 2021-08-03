Buldan'da alevler köyün etrafını sardı
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Buldan'da alevler köyün etrafını sardı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Buldan'da alevler köyün etrafını sardı Denizli'de dün başlayan akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını bugün öğle saatlerinde tekrar başladı.

Buldan'da alevler köyün etrafını sardı

DENİZLİ - Denizli'de dün başlayan akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını bugün öğle saatlerinde tekrar başladı. Rüzgarın etkisini arttırdığı bölgede alevler bir anda mahallenin etrafını sardı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde dün 13.30 sıralarında başlayan orman yangını büyükşehir itfaiyesi ve orman ekipleri gece saatlerinde alevleri kontrol altına almıştı. Bugün yine başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle etkisini arttırdı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan ve büyüyen alevler, köyün etrafını sardı. Köyün etrafında bulunan ve alevlerin yaklaştığı evleri kurtarmak isteyen ekipler cansiperane mücadele ediyor. Mahalle kara dumanlarla kaplanırken jandarma ekipleri olası duman zehirlenmelerine karşı vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Buldan'da alevler köyün etrafını sardı
Buldan'da alevler köyün etrafını sardı
Buldan'da alevler köyün etrafını sardı
Buldan'da alevler köyün etrafını sardı
Buldan'da alevler köyün etrafını sardı
Buldan'da alevler köyün etrafını sardı
Buldan'da alevler köyün etrafını sardı
Buldan'da alevler köyün etrafını sardı
Buldan'da alevler köyün etrafını sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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