Alevi kanaat önderleri Rektör Turgut ile bir araya geldi

Adıyaman Alevi kanaat önderleri, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut'u makamında ziyaret etti.

Alevi kanaat önderlerinden, Ali Büyükşahin, Naci Dedeoğlu, Mehmet Merdanoğlu, Mahmut Dolaş ve Mehmet Ali Tutal, Rektör Turgut'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Topluluk adına konuşan Alevi dedelerinden Ali Büyükşahin, Adıyaman Üniversitesinin tecrübeli ve emin ellere teslim edildiğini belirterek, "Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamızın ataması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Allah utandırmasın. Kendisinin üniversitemizin başında önemli çalışmalara imza atarak insanlığa güzel hizmetler sunacağına inancımız tamdır. Yeni dönemde üniversitemizdeki barış, kardeşlik ve sevgi bağlarının daha da kuvvetleneceğini tahmin ediyoruz. Rektörümüze çalışmalarında başarılar diliyoruz. Karınca kararınca kendisine her konuda destek çıkacağımızı bildirmek istiyoruz" dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, Alevi kanaat önderlerine teşekkür ederek, "Alevi kanaat önderlerimizin güzel düşünce ve temennilerinden dolayı mutlu olduğumuzu söylemek isterim. Binlerce yıldır kardeşçe yaşadığımız bu topraklar hepimizindir. Farklı kültürleri bünyesinde barındıran, kadim bir geçmişe sahip Adıyaman'ımıza elimizden gelen en iyi hizmeti sunmak için bu göreve talip olduk. İnanıyorum ki sevgi dilini, adalet dilini kullanarak şehrimizin dinamiklerini harekete geçirerek çok güzel projelere imza atacağız. Bugünkü nazik ziyaretlerinden ötürü de Alevi kanaat önderlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA