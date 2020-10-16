Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi
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Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi

16.10.2020 12:34 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:02
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi

Konya'da seyir halindeki otomobilinin bir anda yanmasıyla alevler içinde kalan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Vücudunda yanıklar oluşan talihsiz adam, yol kenarında oturarak aracının yanışını izledi.

Talihsiz olay, Ilgın ilçesi istasyon kavşağında meydana geldi. 42 JA 720 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Otomobil sürücüsü Mehmet Şen'in (60) alevler içerisinde kaldığını gören, çevredeki bir akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Gölcük, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek otomobilden sürücüyü çıkarmaya çalıştı. Çevredekilerinde yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü Mehmet Şen'in vücudunda yanıklar oluştu.

Seyir halindeki otomobilin yanmasıyla alevler içinde kalan adam, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

YANAN OTOMOBİLİNİ İZLEDİ

Sürücü Şen, yol kenarına oturarak yanan otomobilini izledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Şen'i ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seyir halindeki otomobilin yanmasıyla alevler içinde kalan adam, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa TANIR

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