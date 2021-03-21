Alev alıp yokuş aşağı hareket eden kamyonet, korku dolu anlar yaşattı
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Alev alıp yokuş aşağı hareket eden kamyonet, korku dolu anlar yaşattı

21.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:59

ABD'de park halindeki bir kamyonet, bilinmeyen sebeple alev alarak, kendiliğinden harekete etti. Yokuş aşağı hızla ilerledikten sonra tümseğe çarparak durabilen araç, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

ABD'nin Arkansas eyaleti Fayetteville kentinde sahibinin evinin önüne park ettiği kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev alıp yokuş aşağı hareket eden kamyonet, korku dolu anlar yaşattı

YANARKEN HAREKET ETTİ

İtfaiye gelmeden kamyonet, kendiliğinden hareket etti. Yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyonet, ana yoldan karşıya geçip, tümseğe çarparak durdu. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kamyonetin yanarak ilerlediği anlar, polis aracının kamerasına yansıdı.

Alev alıp yokuş aşağı hareket eden kamyonet, korku dolu anlar yaşattı
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