Alev Alev Zeyno kim? Alev Alev Zeyno gerçek adı ne? Sahra Şaş kim, kaç yaşında?
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Alev Alev Zeyno kim? Alev Alev Zeyno gerçek adı ne? Sahra Şaş kim, kaç yaşında?

18.03.2021 22:26 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:32
Alev Alev Zeyno kim? Alev Alev Zeyno gerçek adı ne? Sahra Şaş kim, kaç yaşında?

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde Zeyno karakteri dikkat çekmekte. Peki, Alev Alev Zeyno kim? Alev Alev Zeyno gerçek adı ne? Sahra Şaş kim, kaç yaşında?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü gibi isimlerin yer aldığı dizi Alev Alev Zeyno kim? Alev Alev Zeyno gerçek adı ne? Sahra Şaş kim, kaç yaşında?

ALEV ALEV ZEYNO KİM?

Perşembe günleri yayınlanan Alev Alev dizisinde Zeyno karakteri dikkat çekmekte. Zeyno karakterini kim canlandırmakta? Alev Alev Zeyno karakterini başarılı isim Sahra Şaş canlandırmakta.

SAHRA ŞAŞ KİM?

15 Kasım 1994 (26 yıl yaşında), İstanbul doğumlu başarılı isim, Sahra Şaş, 2013 yılında rol aldığı Tatar Ramazan adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Muhteşem Yüzyıl, Bizim Hikaye dizilerinde rol aldı.

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