Alev Alev Zeyno kim? Alev Alev Zeyno gerçek adı ne? Sahra Şaş kim, kaç yaşında?

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde Zeyno karakteri dikkat çekmekte. Peki, Alev Alev Zeyno kim? Alev Alev Zeyno gerçek adı ne? Sahra Şaş kim, kaç yaşında?