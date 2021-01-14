Alev Alev Tomris kimdir? Alev Alev Tomris'i Zuhal Olcay kimdir, kaç yaşında, nereli? Zuhal Olcay şarkıları ve dizileri!

Baş rollerinde Dilan Deniz Çiçek, Demet Evgar, Hazer Ergüçlü ve Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı Alev Alev dizisinde en çok ilgi çeken karakterlerden biri de Tomris hanım. Tomris hanımı canlandıran ünlü ve usta oyuncu Zuhal Olcay gündemden düşmüyor! Peki, Alev Alev Tomris kimdir? Alev Alev Tomris'i Zuhal Olcay kimdir, kaç yaşında, nereli? Zuhal Olcay şarkıları ve dizileri!

ALEV ALEV TOMRİS'İ ZUHAL OLCAY KİMDİR?

Zuhal Olcay, 10 Ağustos 1957 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu.

Babası erkek berberi Cevat İşanç, annesi ev hanımı Süheyla İşanç'tır. Konservatuarda piyano öğretmeni olan teyzesinin teşviki ile Ankara'ya giderek tiyatro eğitimine başladı.

1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Aynı yıl sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem ile evlendi. Bir sene Londra'da eğitim gördü. Üç yıl süren ilk evliliğinin ardından işadamı Zafer Olcay ile evlenen Zuhal Olcay, İzmir'e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1981 yılında kızı Ceren dünyaya geldi.

1983'ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol aldı; ilk televizyon filmi olan Sönmüş Ocak`tan sonra Parmak Damgası adlı yapım ile tanındı. Film festivallerinde aldığı ödüller ününü arttırdı.

Sinema oyunculuğu ile birlikte tiyatro oyunculuğunu da sürdüren Olcay, 1986'da Martıdaki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 1988'de Balkon 'daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü'nü kazandı.

1989`da Evita Müzikali'nde Evita'yı oynadı. Bu müzikaldeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Dünden Sonra, Yarından Önce adlı filmde şarkıları seslendiren Olcay, daha sonra Onno Tunç'un bestesi olan parçayı bir albümde seslendirdi.

Zuhal Olcay, 1989'da Sahte Cennete Veda adlı filmdeki rolüyle Almanya'da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak uluslararası bir başarı elde etti.1987'de eşinden ayrılan Olcay, üçüncü evliliğini 1992'de Londra'da tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer ile yaptı. 1990'da Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatronun kurucuları arasında yer aldı ve bu tiyatroda Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi.

Zafer Olcay, Zuhal Olcay'ın eski eşidir.

Çeşitli siyasi eylemlere de katılan Olcay'a Bakırköy Belediye Başkanı Adaylığı teklif edildi. Üsküdar'da kiralayıp restore ettikleri Tiyatro Stüdyosu'nun 1996'da yanması üzerine 1999'da Haluk Bilginer ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu.

Olcay, Oyun Atölyesi'nin sahnelediği ilk oyun olan Steven Berkoff'un Dolu Düşün Boş Konuş adlı oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Komedi Kadın Oyuncusu" Ödülü'nü aldı. Çift, Istanbul'un Moda semtinde bir apartmanı restore ederek oluşturduğu tiyatro mekanını 2002'de açtı. Zuhal Olcay'ın Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi.

Müzik çalışmalarını önce Vedat Sakman, daha sonra Bülent Ortaçgil ile devam eden ve Küçük Bir Öykü, 'İyisin gibi parçalarla müzik listelerine giren Olcay'ın Küçük Bir Öykü (1990), İki Çift Laf (1991), Oyuncu (1993), İhanet (1998), Başucu Şarkıları (2001) ve Başucu Şarkıları-2 (2005) ve Cengiz Onural'la ortak çalışması olan Hiçbiryerde isimli albümleri vardır. 2008 senesinde TV8'de her perşembe "Mevzuhal" adıyla canlı performans programını sundu. Son olarak 2009 senesinde "Aşk'ın Halleri" albümünü yayınlamıştır.

ZUHAL OLCAY ŞARKILARI

Solo albümleri

Küçük Bir Öykü Bu (1989)

İki Çift Laf (1990)

Oyuncu (1993)

İhanet (1998)

Başucu Şarkıları (2001)

Başucu Şarkıları 2 (2005)

Aşk'ın Halleri (2009)

Başucu Şarkıları 3 (2015)

Artist Palas Müzikleri (2020)

Yalnızlığım (Akustik) (Vedat Sakman İle) (1994)

Diğer albümleri