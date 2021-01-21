Alev Alev "Ömer" kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında ve nerelidir?
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Alev Alev "Ömer" kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında ve nerelidir?

21.01.2021 21:00 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:05
Alev Alev

Adana Sıfır Bir dizisinde Cio karakteriyle tanınan ve dikkatleri üzerine çeken Cihangir Ceyhan, Çukur'un ardından Alev Alev dizisinde de dikkatleri üzerine çekmektedir. Peki, Alev Alev dizisinin Ömer'i Cihangir Ceyhan kimdir? Alev Alev "Ömer" kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında ve nerelidir?

Sıfır Bir'in Cio'su Cihangir Ceyhan, şimdilerde Alev Alev dizisinde Ömer karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Alev Alev Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında ve nerelidir? sorularının cevapları!

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan yaşı: 31

Cihangir Ceyhan nereli: Adana

Cihangir Ceyhan burcu: Terazi

Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırdı ve böylelikle geniş bir hayran kitlesi edindi.

Cihangir Ceyhan, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermektedir. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Cihangir Ceyhan'ın dizileri ve filmleri:

2019 – Çukur (Azer) (TV Dizisi)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio) (TV Dizisi)

2015 – Yusuf (Serdar) (Sinema Filmi)

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