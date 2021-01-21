Alev Alev "Ömer" kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında ve nerelidir?

Adana Sıfır Bir dizisinde Cio karakteriyle tanınan ve dikkatleri üzerine çeken Cihangir Ceyhan, Çukur'un ardından Alev Alev dizisinde de dikkatleri üzerine çekmektedir. Peki, Alev Alev dizisinin Ömer'i Cihangir Ceyhan kimdir? Alev Alev "Ömer" kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında ve nerelidir?