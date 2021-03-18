Alev Alev ne zaman? Alev Alev 19. bölüm canlı izle!

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve em Bender gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Alev Alev ne zaman? Alev Alev 19. bölüm canlı izle! Alev Alev 19. bölüm canlı izle!

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ALEV ALEV NE ZAMAN?

Alev Alev bu akşam saat 20.00'de Sow TV'de ekranlarda olacaktır. Alev Alev 19. bölümü ile bu akşam SHOW TV ekranlarında.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çelebi Yedikule'deki tüm dengelerin altüst olmasını sağlamıştır. Çelebi'nin sahip olduğu evde bir dakika bile kalmak istemeyen Ozan, elbirliği ile evi boşaltırken, yaşanan bu zor günler Ozan ve Cemre arasındaki duyguların ortaya çıkmasını sağlar. Çelebi'nin tehdidine rağmen Tomris Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmez. Rüya Ömer'in yanına taşınırken, ilişkileri de daha tutkulu bir boyuta geçecektir. Çelebi Cemre'yi eve geri dönmesi için ikna edemeyeceğini fark eder ve taktik değiştirir. Boşanma davasından kimsenin beklemediği bir sonuç çıkacaktır.

ALEV ALEV 19. BÖLÜM CANLI İZLE!