Alev Alev lokantacı kim? Veda Yurtsever kimdir?
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Alev Alev lokantacı kim? Veda Yurtsever kimdir?

25.02.2021 23:00 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:04
Alev Alev lokantacı kim? Veda Yurtsever kimdir?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Alev Alev'e, bir oyuncu daha eklendi. Son olarak Babil dizisinde oynayan Veda Yurtsever, Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna eklendi. Peki, Alev Alev lokantacı kim? Veda Yurtsever kimdir?

VEDA YURTSEVER KİMDİR?

Veda Yurtsever, 1969 yılında Bingöl'de doğmuştur.

Eğitimini Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev almıştır.

Kariyerine ilk olarak 2006 yılında İki Aile dizisi ile adım atmıştır.

Daha sonra Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Beyaz Karanfil dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde ise Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Nazan karakterini canlandırmaktadır.

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