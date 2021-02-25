Alev Alev lokantacı kim? Veda Yurtsever kimdir?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Alev Alev'e, bir oyuncu daha eklendi. Son olarak Babil dizisinde oynayan Veda Yurtsever, Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna eklendi. Peki, Alev Alev lokantacı kim? Veda Yurtsever kimdir?