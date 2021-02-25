Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Alev Alev nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Alev Alev nerede çekiliyor?