Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Alev Alev nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Alev Alev nerede çekiliyor?
Ekranların sevilen dizisi Alev Alev'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev hangi ülkede, hangi ilde, hangi ilçede çekiliyor? Alev Alev dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.
ALEV ALEV NEREDE ÇEKİLİYOR?
Alev Alev dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çoğu sahnesinin çekimleri İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yapılmaktadır. Dizinin tanıtım çekimleri ise İstanbul Şile'de gerçekleştirilmiştir.
Dizinin bazı sahnelerinin çekimleri Fatih Yedikule mahallesinde ve Ağlayankaya plajında gerçekleşmektedir.
ALEV ALEV HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alev Alev her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.
ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?
Demet Evgar
Hazar Ergüçlü
Dilan Çiçek Deniz
Cihangir Ceyhan
Berkay Ateş
Buse Naz Akay
Cem Bender
Berker Güven
Tayfun Erarslan
Zuhal Olcay
Yiğit Sertdemir