Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizi konusu nedir?
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Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizi konusu nedir?

05.11.2020 00:45 | Son Güncelleme: 05.11.2020 00:49
Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizi konusu nedir?

Aksiyon-dram türündeki yeni dizi Alev Alev ne zaman başlıyor? Alev Alev dizi konusu nedir? Alev Alev oyuncuları kimler?

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, yakında Show TV'de başlayacak olan Türk yapımı televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizi konusu nedir?

ALEV ALEV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Alev Alev dizisi 5 Ekim saat 20:00'da Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak.

ALEV ALEV DİZİ KONUSU NEDİR?

Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.

ALEV ALEV DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Demet Evgar, Cemre

Hazar Ergüçlü, Çiçek

Dilan Çiçek Deniz, Rüya

Cem Bender, Çelebi

Berkay Ateş, Ozan

Cihangir Ceyhan, Ömer

Berker Güven, İskender

Zuhal Olcay, Tomris

Toprak Can Adıgüzel, Ali

Fatih Çetintaş, Taner

Batuhan Büke, Balkan

Yiğit Sertdemir, Başkomiser

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