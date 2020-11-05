Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizi konusu nedir?
Aksiyon-dram türündeki yeni dizi Alev Alev ne zaman başlıyor? Alev Alev dizi konusu nedir? Alev Alev oyuncuları kimler?
Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, yakında Show TV'de başlayacak olan Türk yapımı televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizi konusu nedir?
ALEV ALEV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Merakla beklenen Alev Alev dizisi 5 Ekim saat 20:00'da Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak.
ALEV ALEV DİZİ KONUSU NEDİR?
Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.
ALEV ALEV DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Demet Evgar, Cemre
Hazar Ergüçlü, Çiçek
Dilan Çiçek Deniz, Rüya
Cem Bender, Çelebi
Berkay Ateş, Ozan
Cihangir Ceyhan, Ömer
Berker Güven, İskender
Zuhal Olcay, Tomris
Toprak Can Adıgüzel, Ali
Fatih Çetintaş, Taner
Batuhan Büke, Balkan
Yiğit Sertdemir, Başkomiser