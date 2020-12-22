Alev Alev bölüm fragman yayınlandı! Alev Alev oyuncuları! Alev Alev hangi gün?

Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan Alev Alev bölüm fragman yayınlandı! Alev Alev oyuncuları! Alev Alev hangi gün?

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayınlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi Alev Alevbölüm fragman yayınlandı! Alev Alev oyuncuları! Alev Alev hangi gün?

ALEV ALEV HANGİ GÜN?

Alev Alev Perşembe saat 20.00'de ekranlarda olacaktır. Alev Alev Perşembe saat 20.00'de Show TV'de ekranlarda olacaktır.

ALEV ALEV OYUNCULARI!

Dilan Çiçek Deniz,

Hazar Ergüçlü,

Demet Evgar,

Zuhal Olcay,

Cihangir Ceyhan

ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE!