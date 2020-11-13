Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev hangi gün, saat kaçta? Alev Alev son bölümünde neler oldu?

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilk bölümünden itibaren beğenilen dizi Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev hangi gün, saat kaçta? Alev Alev son bölümünde neler oldu?

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev hangi gün, saat kaçta? Alev Alev son bölümünde neler oldu?

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Heyecanla izlenen 2. bölümde Cemre eşinden kaçmaya çalıştıkça eşi yaşadığına inandı. Çocuğunu almaktan baka bir şey düşünmeyen Cemre'nin yaşadığını eşi öğrendi. Çiçek yanık yüzünü görünce sinir krizi geçirdi. Nişanlısının kendisini tanımaması sonucunda Şimal yerine geçmeyi kabul etti. Rüya ise Çiçeğin ölümü üzerine nişanlısından ayrıldı.

ALEV ALEV DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Perşembe akşamları saat 20:00'da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Alev Alev dizisini izlemek için haberimizde bulunan linkten ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV İZLE!