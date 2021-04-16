Alev Alev 24. bölüm fragmanı yayınlandı m? Show TV Alev Alev 23. bölüm full izle!

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmış dizi Alev Alev 23. bölüm fragman yayınlandı! Alev Alev dizisi hangi gün, saat kaçta?