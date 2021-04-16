Alev Alev 24. bölüm fragmanı yayınlandı m? Show TV Alev Alev 23. bölüm full izle!
Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmış dizi Alev Alev 23. bölüm fragman yayınlandı! Alev Alev dizisi hangi gün, saat kaçta?
Show TV ekranlarında başlayan Alev Alev dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Alev Alev dizisi oyuncuları kimler? Alev Alev 24. bölüm fragmanı yayınlandı m? Show TV Alev Alev 23. bölüm full izle!
ALEV ALEV NE ZAMAN?
Show TV'de her perşembe saat 20:00'de yayınlanacak. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin rol aldığı dizi 2. bölüm ile heyecan yarattı.
ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi, intikam oklarını İskender'e çevirir. Çiçek, İskender'in başının belaya girmesi üzerine, bir karar vermek zorunda kalır. Cemre kızı Güneş'le mahalleye dönüp ev tutarken, Çelebisiz yeni hayatının ilk günlerinde, Ozan'ın sürpriz teklifi ile karşılaşır. Bülent cinayetine dair sırlar aralanırken, Bülent'in yokluğu herkesin hayatını alt üst edecektir.
ALEV ALEV 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev dizisi 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.