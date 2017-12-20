Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için heyecan dorukta. 19 Kasım'da yapılan ALES sınavının sonuçları için tüm gözler ÖSYM'de... Peki sonuçlr ne zaman açıklanacak?



ALES sonuçları için ÖSYM duyurdu! İşte sonuç açıklanma tarihi...

ALES sınav sonuçları açıklandı mı? ALES sınavına giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya devam ediyor. ALES sınav sonuçlarının açıklanma tarihini ise ÖSYM duyurdu. İşte ALES sonuçlarının açıklanma tarihi...

CROPYSitene Ekle

ALES sonuçları için ÖSYM duyurdu! İşte sonuç açıklanma tarihi...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için heyecan dorukta. 19 Kasım'da yapılan ALES sınavının sonuçları için tüm gözler ÖSYM'de... Peki sonuçlr ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre ALES sınav sonuçları 21 Aralık 2017 Perşembe günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili bir bilgi henüz verilmedi. Adaylar sonuçlarını 'www.osym.gov.tr' adresinden sorgulayabilecekler.



2017 ALES SORULARI VE CEVAPLARINA NASIL ULAŞILIR?

19 Kasım 2017 tarihinde uygulanan 2017-ALES Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.