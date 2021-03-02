ALES sonuçları açıklandı! ALES Baraj puanı kaç? ALES 78 puan iyi mi?
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ALES sonuçları açıklandı! ALES Baraj puanı kaç? ALES 78 puan iyi mi?

02.03.2021 18:56 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:00
ALES sonuçları açıklandı! ALES Baraj puanı kaç? ALES 78 puan iyi mi?

Bugün ALES sonuçları açıklandı. ALES sonuçları açıklandı! ALES Baraj puanı kaç? ALES 78 puan iyi mi? ALES sonuçları için tıklayınız!

ALES sonuçları açıklandı! ALES Baraj puanı kaç? ALES 78 puan iyi mi? ALES sonuçları için tıklayınız!

ALES BARAJ PUAN KAÇ?

1 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

ALES 78 PUAN İYİ Mİ?

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak. Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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