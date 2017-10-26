ALES sonbahar sınavı ne zaman? ALES giriş belgeleri yayınlandı mı? ÖSYM'nin düzenlediği ALES'te sonbahar sınavı bekleniyor, ALES sonbahar sınavına girecek olan öğrenciler şimdiden merakla sınav tarihinin ne zaman olduğunu ve ALES sonbahar sınavı giriş yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. İşte ALES sonbahar sınavı hakkında merak edilenler...

ÖSYM'nin sınav takvimi belli oldu, ALES sonbahar sınavı ne zaman yapılacak sorusu sınav başvurusunu tamamlayanlar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklama çerçevesinde ALES sınav tarihi belli oldu.

ALES SONBAHAR SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre 100 soru yöneltiecek 2017 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı 19 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00'da yapılacak ve ALES sınavı için toplam süre 150 dakika olacak. Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

SORU SAYISI VE SÜRE AZALDI

Yeni ALES'te soru sayısı azaltılarak, soru başına düşen süre artırıldı, bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltıldı. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken, yeni düzenleme ile 50'şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecek. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlendi. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı bekleniyor. Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, eşit ağırlıklı hale getirildi. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin yüzde 50, Sözel Testinin de yüzde 50 etkili olmasına karar verildi. ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartıldı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK olarak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'nda (ALES) yapmış olduğumuz yeni düzenlemeyle ALES'in kapsamında uluslararası benzer sınavlarla olabildiğince bir ortaklık sağlamış olup, bilgiden çok adayların sayısal ve sözel alanlara ilişkin mevcut bilgilerini kullanarak üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi ve belirlenmesini hedefledik. Adayların aleyhine olan süre, soru sayısı, kapsam ve puanların hesaplaması, sınavın geçerlilik süresi gibi konularda iyileştirmeler yaptık. ALES'in yeniden düzenlenmesi öncesinde uluslararası benzer sınavları inceleyerek, ilgili paydaşların ve alan uzmanlarının görüşlerini aldık. Konuya ilişkin oluşturduğumuz komisyon çeşitli alternatifleri değerlendirmiş ve neticesinde bu düzenlemeyi yapılmıştır. Önümüzdeki 2017 Ekim ayında yapılacak ALES'te yapılan yeni düzenlemeler uygulanmaya başlanacaktır" ifadelerine yer verdi.