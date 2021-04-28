ALES sınavı ertelendi mi? ÖSYM sınavları erteledi mi?

Türkiye'de artan vakalar ve vefatların ardından 17 günlük tam kapanmaya geçildi. Bu kapsamda online eğitime geçilirken ÖSYM'nin yaptığı sınavların ertelenip ertelenmediği merak konusu oldu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ÖSYM sınavları ve ALES'e girecekler sokak kısıtlamasından muaf tutuldu. ALES ne zaman yapılacak? Tam kapanma kararının altından ALES ertelendi mi? ALES iptal oldu mu? sorularının yanıtları merak ediliyor.