ALES sınavı ertelendi mi? ÖSYM sınavları erteledi mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ALES sınavı ertelendi mi? ÖSYM sınavları erteledi mi?

ALES sınavı ertelendi mi? ÖSYM sınavları erteledi mi?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Türkiye'de artan vakalar ve vefatların ardından 17 günlük tam kapanmaya geçildi. Bu kapsamda online eğitime geçilirken ÖSYM'nin yaptığı sınavların ertelenip ertelenmediği merak konusu oldu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ÖSYM sınavları ve ALES'e girecekler sokak kısıtlamasından muaf tutuldu. ALES ne zaman yapılacak? Tam kapanma kararının altından ALES ertelendi mi? ALES iptal oldu mu? sorularının yanıtları merak ediliyor.

ALES sınavı ertelendi mi?Akşam gerçekleşen Kabine toplantısının ardından tam kapanmaya karar verildi. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında ÖSYM'nin yapacağı sınavların durumu belli oldu. ALES iptal oldu mu? sorusu tam kapanma kararının ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'ndan dün tam kapanma kararı çıktı. Peki, ÖSYM ALES hakkında açıklama yaptı. ALES iptal oldu mu? Tam kapanmada ALES ertelendi mi?

ALES SINAVI ERTELENDİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma yasağından muaf olanlar bölümünde ÖSYM'nin yapacağı sınavlar ertelenmedi. Sınavlara katılacak öğrenciler sınav giriş belgeleri ile birlikte sokağa çıkma çıkma yasağından muaf olacak.

ALES'E GİRECEK ÖĞRENCİLER KISITLAMADAN MUAF

2 Mayıs 2021 pazar günü ALES'e girecek öğrenciler yasaktan muaf olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ÖSYM'nın yapacağı sınavları ilgilendiren bölüm şöyle:

"ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacak."

ÖSYM sınavları ve ALES ertelendi mi? Cevap İçişleri Bakanlığı genelgesinden geldi
ÖSYM sınavları ve ALES ertelendi mi? Cevap İçişleri Bakanlığı genelgesinden geldi
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Derya Yanık Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Diego Mesut Özil Mete Kalkavan Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ALES sınavı ertelendi mi? ÖSYM sınavları erteledi mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 16:57:16. #1.15#

title