ALES başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES başvurusu için kaç lira ödemek gerekiyor? ALES ücreti ne zaman yatırılacak?
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ALES başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES başvurusu için kaç lira ödemek gerekiyor? ALES ücreti ne zaman yatırılacak?

01.10.2020 12:07 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:10
ALES başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES başvurusu için kaç lira ödemek gerekiyor? ALES ücreti ne zaman yatırılacak?

Akademik alanda kariyerine devam etmek isteyenlerin gireceği ALES için sınav şartları açıklandı. ALES başvurusu için detaylar da açıklanırken ALES ücreti ve ALES başvuru fiyatı belli oldu. Peki, ÖSYM ALES başvurusu için kaç lira ödemek gerekiyor? ALES ücreti ne zaman yatırılacak? ALES başvuru ücreti ne kadar?

06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan ALES öncesi adaylar başvuru şartları ve ALES sınav ücretini araştırıyor. Peki, ALES ücreti ne zaman yatırılacak? ALES başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES başvurusu için kaç lira ödemek gerekiyor? İşte, detaylar…

2020-ALES/2 BAŞVURULARININ ALINMASI

2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

ALES/2 SINAV TARİHİ : 6 Aralık 2020

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 1 – 12 Ekim 2020 (Ücret ödeme için son gün, 13 Ekim 2020)

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

ALES başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES başvurusu için kaç lira ödemek gerekiyor? ALES ücreti ne zaman yatırılacak?

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