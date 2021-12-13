ALES 2022 ne zaman? 2022 ALES tarihleri! ALES hangi ay olacak? ÖSYM takvimi yayınladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı takvimini yayınladı. Buna göre, Nisan, Ağustos ve Kasım ayları arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'de milyonlarca öğrencinin heyecan ve merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihleri kesinleşti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, sınavların Nisan, Ağustos ve Kasım ayları arasında yapılacağını belirtti. ÖSYM takviminin detayları haberimizdedir… ALES 2022 ne zaman? ALES hangi ay olacak?

ALES TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimi yayınladı. Buna göre, ALES tarihleri ne zamandır?

ALES-1: 17 Nisan

ALES-2: 21 Ağustos

ALES-3: 20 Kasım

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