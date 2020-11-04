ALES 2 ne zaman? ALES 2 geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?
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ALES 2 ne zaman? ALES 2 geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

04.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:43
ALES 2 ne zaman? ALES 2 geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-2) geç başvuruları başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan ALES-2 ne zaman? ALES-2 başvuru şartları neler? ALES başvuru şartları haberimizde.

Akademik kariyer amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen ALES'in ikincisi için geri sayım başladı. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar? Sınav başvuruları ÖSYM resmi internet adresinden alınıyor. Bir süre önce başvuru kılavuzu yayımlanan ALES-2 sınavı hangi tarihte yapılacak?

ALES NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavının ilki16 Ağustos'ta gerçekleşmişti. ÖSYM'nin düzenlediği ALES-2 ise 6 Aralık'da yapılacak.

ALES-2 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

4 Kasım günü alınan geç başvurular için başvurular yine ÖSYM'den alınacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar;başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

ALES-2 GEÇ BAŞVURU EKRANI...

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

6 Aralık'ta yapılacak ALES'in ikinci sınavı için beirlenen ücret 130 TL olarak belirlenmişti. Sınav için geç başvuru ücreti ise yüzde elli artırımla ödeniyor. Yani geç başvuru ücreti 195 TL'dir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

* Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin

Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

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