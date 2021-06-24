Alerjik Astıma Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Alerjik Astım Nedenleri ve Tedavisi

Alerjik astım hastalığının kesin tedavisi bulunmamaktadır.

Alerjik astım hastalığının kesin tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bu hastalığa iyi gelen doğal bitkisel yöntemler ve tedavi yöntemleri vardır. Bu tedavi yöntemlerini uygulamanız durumunda alerjik astım önemli ölçüde azalmaktadır.

Alerjik Astıma Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Karanfil

Alerjik astıma en iyi gelen doğal bitkisel tedavi yöntemleri arasında karanfil gelmektedir. Eğer sürekli olarak alerjik astım belirtilerini yaşıyorsanız bir bardak kaynar suyun içerisine 6-7 tane karanfil atın. Daha sonra bu karanfilin içerisine dilerseniz bal da ekleyebilirsiniz. Bal ekledikten sonra bu karışımı günde 2 kez tüketin. Alerjik astım belirtilerini önemli ölçüde geçirecek ve bronşları rahatlatacaktır.

2) Zencefil

Zencefil insan sağlığı açısından çok önemli bir bitkidir. Zencefil bitkisini tüketmeniz astım hastalığına çok iyi gelmektedir. Hem alerjik hem de kronik astıma oldukça iyi gelen alerjik astım mutlaka belirli periyotlar eşliğinde tüketilmesi gerekmektedir. Zencefili dilerseniz sade olarak tüketemiyorsanız bal ile birlikte de karıştırarak yine tüketebilirsiniz. Zencefil uzman doktorlar tarafından da tavsiye edilmektedir. Zencefil ve bal karışımını günde 1 kez tüketebilirsiniz. Aşırıya kaçmamak yan etkileri açısından önemlidir.

3) İncir

Alerjik astım belirtilerini en aza indiren bir diğer doğal meyve ise incirdir. İncir tedavisini yapmadan önce geceden suda bekletmeniz gerekmektedir. Daha sonra bu incirleri kurutarak aç karnına tüketin. İnciri günde bir kere tüketerek astımın bütün belirtilerini ortadan kaldırmanız mümkündür.

4) Kahve

Kahve yoğun miktarda kafein içermektedir. Astım ataklarını bundan dolayı en az seviyeye indiren kahve astımın düzenlenmesinde ve astımın kontrol altına alınmasını sağlayan önemli bir etmendir. Astım ilaçlarında da kafein yer almaktadır. Kahve astım için birebir olarak bilinmektedir.

5) Lavanta Yağı

Astım ataklarını dindiren astımın belirtilerini en aza indiren bitkisel yağlar da bulunmaktadır. Bu bitkisel yağlardan bir tanesi de lavanta yağıdır. Lavanta yağı alerjik astım semptomlarının yaşanmasını engeller. Göğüs hastalıkları uzmanları tarafından da lavanta yağı astım hastalarına tavsiye edilir.

Alerjik Astım Nedenleri

Alerjik astımın tam olarak nedeni belirtilmemiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda sigara ve soğuk havanın astımın belirtileri olabileceği saptanmıştır. Aynı zamanda hayvanlar ile haşır neşir olmak evde hayvan beslemek hayvan tüyünün solunması sonucunda alerjik astım belirtilerinin nüksettiği tespit edilmiştir. Alerjik astımın en büyük nedenleri arasında polen ve sigara gelmektedir.

Alerjik Astım Tedavisi

Alerjik astımın kesin olarak bir tedavisi yoktur. Hastalığın tedavisi belirtilere yönelik yapılmaktadır. Alerjik astım için hastalara bir takım ilaçlar verilmektedir. Bu ilaçların başında ise fıs fıs ilacı gelmektedir. Astım belirtileri ve astım atakları ortaya çıktığı zaman astım hastalarının bu fıs fısı kullanması gerekir. Astım fıs fısı olarak da bilinen bu ilaç nefes yollarını açar ve astım ataklarını engeller. Aynı zamanda alerjik astıma bağlı olarak ortaya çıkan nefes darlığının da önüne geçmiş olur. Alerjik astımın tedavilerinde semptomlar en hafife indirilir. Bunun için hastalığın tedavisi bir ömür boyunca devam edebilir.

Alerjik astım tedavisi uzun bir süreçtir ve hastaların gündelik yaşam kalitesini arttırmak amaçlanır.

Kaynak: Hürriyet