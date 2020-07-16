Alerji nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla alerji mi, alarji mi? Alerji ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "alerji". Peki, alerji nasıl yazılır? TDK'ya göre alarji mi, alerji mi yazılır?

Alerji kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, alerji TDK'ya göre nasıl yazılır? Alerji nasıl yazılır? Alerji mi, alerji mi? TDK'ya göre alerji kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE ALERJİ NASIL YAZILIR? Alarji: Yanlış Alerji: Doğru TDK'YA GÖRE ALERJİ NE DEMEK? alerji Fransızca allergie 1. isim Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepki: "İğde kokusu, alerjisi olanlar dışında herkesin hoşuna gider." - Ayla Kutlu 2. isim, mecaz Bir kimseye veya bir şeye karşı olumsuz yönde duyulan aşırı duyarlılık: "Görgü fukarası insanlara karşı gaddar olmayan bir alerjisi vardı." - Çetin Altan