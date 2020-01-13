Aldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı oldu
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Aldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı oldu

İngiltere'de bir adam, yanı başında çıkan kavgayı kısa bir süre izledikten sonra yemeğine devam etti.

13.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:51
Aldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı oldu
'de bir adam, yanı başında çıkan kavgayı kısa bir süre izledikten sonra yemeğine devam etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası İngiliz basını adımın 'aldırmazlık seviyesini' yaptı.

Olay İngiltere'nin kentinde bir hazır yemek dükkanında akşam saatlerinde meydana geldi. Alkollü oldukları belirtilen müşteriler işyerinde kavgaya tutuşunca dükkan çalışanları ayırmaya çalıştı ancak taraflar bir türlü kavgayı bırakmadı. Kavga edenlerin hemen yanındaki masada oturan 52 yaşındaki Chris isimli adam ise hiçbir şey olmamış gibi telefonuyla oynamaya ve yemeğini yemeğe devam etti. Başka bir müşteri tarafından cep telefon ile kaydedilen kavganın ve Hill'in görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası İngiliz basını Hill'in peşine düştü. Kısa sürede sosyal medyada adeta fenomen olan adam olayla ilgili olarak, "Bir süre sonra kalkmayı düşündüm ama kebabımın tadını çıkartıyordum, gerçi patatesler çok lezzetli değildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İki kişinin kavga görüntüleriKavgaya daha fazla kişinin dahil olmasıMasada oturmuş adamın sakince yemeğini yemesi

Kavganın dışarıya taşınması


- İngiltere
Kaynak: DHA
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