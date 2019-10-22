Aldıkları Hediyelerle Torunlarını Trolleyen 15 Süper Babaanne

Aldıkları Hediyelerle Torunlarını Trolleyen 15 Süper Babaanne

Babaanneler belki de trolleme amaçlı almamışlardır bu hediyeleri ama öyle komikler ki torunları kesin trolleridiklerini hissetmiştir.

22.10.2019 19:39
Aldıkları Hediyelerle Torunlarını Trolleyen 15 Süper Babaanne

Babaanneler belki de trolleme amaçlı almamışlardır bu hediyeleri ama öyle komikler ki torunları kesin trolleridiklerini hissetmiştir.


Kimisi torunu sanki 5 yaşında gibi davranmış kimisi de 5 yaşındaki torununa 25-30 gibi. Kendini hediye eden de var, ilginç örgüler yapanlar da


2- Bunu örmek yetenek ister



3- Bu babaanne ben sizin önünüzde bunu giymekten utanıyorum deyince torunu bana da al ben de giyicem söz demiş. Sonuç:



4- SÜPER ÖTESİ BABAANNE! Torunu için süper bir hediye yapmış. Foto albümü gibi ama…



5- Kıskandık çocuğu



6- KÖPEK BALIĞI ÖRMÜŞ AMA BİR SIKINTI VAR SANKİ



7- Türk geleneği sanıyorduk


8- Kedileri seven toruna özel



9- Ah be ninecim o BJ blowlu joblu olan



10- Çok kreatif



11- Aynada selfie



12- 7 yaşındaki torununa almış



13- Aşağıları tıraş ettiysen oralara da inerim yazıyor ama canımız ninemiz bunu çimler vs diye düzgün düşünmüş. O fesatlık bize ait.



14- Kendi fotosunu hediye etmiş (Kalp)



15- Torununun burnu üşümesin diye



Fotoğraflar: Boredpanda

Kaynak: TheGeyik

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