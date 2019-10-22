Aldıkları Hediyelerle Torunlarını Trolleyen 15 Süper Babaanne

22.10.2019 19:39

Babaanneler belki de trolleme amaçlı almamışlardır bu hediyeleri ama öyle komikler ki torunları kesin trolleridiklerini hissetmiştir.



Kimisi torunu sanki 5 yaşında gibi davranmış kimisi de 5 yaşındaki torununa 25-30 gibi. Kendini hediye eden de var, ilginç örgüler yapanlar da



2- Bunu örmek yetenek ister







3- Bu babaanne ben sizin önünüzde bunu giymekten utanıyorum deyince torunu bana da al ben de giyicem söz demiş. Sonuç:







4- SÜPER ÖTESİ BABAANNE! Torunu için süper bir hediye yapmış. Foto albümü gibi ama…







5- Kıskandık çocuğu







6- KÖPEK BALIĞI ÖRMÜŞ AMA BİR SIKINTI VAR SANKİ







7- Türk geleneği sanıyorduk



8- Kedileri seven toruna özel







9- Ah be ninecim o BJ blowlu joblu olan







10- Çok kreatif







11- Aynada selfie







12- 7 yaşındaki torununa almış







13- Aşağıları tıraş ettiysen oralara da inerim yazıyor ama canımız ninemiz bunu çimler vs diye düzgün düşünmüş. O fesatlık bize ait.







14- Kendi fotosunu hediye etmiş (Kalp)







15- Torununun burnu üşümesin diye







Fotoğraflar: Boredpanda