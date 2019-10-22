Aldıkları Hediyelerle Torunlarını Trolleyen 15 Süper Babaanne
Babaanneler belki de trolleme amaçlı almamışlardır bu hediyeleri ama öyle komikler ki torunları kesin trolleridiklerini hissetmiştir.
Babaanneler belki de trolleme amaçlı almamışlardır bu hediyeleri ama öyle komikler ki torunları kesin trolleridiklerini hissetmiştir.
Kimisi torunu sanki 5 yaşında gibi davranmış kimisi de 5 yaşındaki torununa 25-30 gibi. Kendini hediye eden de var, ilginç örgüler yapanlar da
2- Bunu örmek yetenek ister
3- Bu babaanne ben sizin önünüzde bunu giymekten utanıyorum deyince torunu bana da al ben de giyicem söz demiş. Sonuç:
4- SÜPER ÖTESİ BABAANNE! Torunu için süper bir hediye yapmış. Foto albümü gibi ama…
5- Kıskandık çocuğu
6- KÖPEK BALIĞI ÖRMÜŞ AMA BİR SIKINTI VAR SANKİ
7- Türk geleneği sanıyorduk
8- Kedileri seven toruna özel
9- Ah be ninecim o BJ blowlu joblu olan
10- Çok kreatif
11- Aynada selfie
12- 7 yaşındaki torununa almış
13- Aşağıları tıraş ettiysen oralara da inerim yazıyor ama canımız ninemiz bunu çimler vs diye düzgün düşünmüş. O fesatlık bize ait.
14- Kendi fotosunu hediye etmiş (Kalp)
15- Torununun burnu üşümesin diye
Fotoğraflar: Boredpanda