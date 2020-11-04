Aldığı ayakkabının yerine eskilerini 'Hakkını helal et' yazılı notla birlikte bıraktı

Van'da yaşayan Yakup Yeşilırmak'ın tek katlı müstakil evine dün gece saatlerinde gelen kişi, balkondaki yeni ayakkabıları alıp, yerine eski lastik ayakkabılarını bıraktı. Kimliği belirsiz kişi bıraktığı ayakkabıların içine "Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu, ayakkabıları değiştiriyorum, hakkını helal et" yazılı not bıraktı.

Van'ın Erciş ilçesindeki Van Yolu Mahallesi'nde yaşayan ve sağlık çalışanı olarak görev yapan 3 çocuk babası Yakup Yeşilırmak (50), işine gitmek üzere sabah saatlerinde balkona çıkınca dün akşam bıraktığı ayakkabılarını bulamadı.

''KIŞ GELİYOR, AYAKLARIM ÜŞÜYORDU''

Bir ay önce 170 TL'ye aldığı kışlık kunduranın yerinde bir çift lastik ayakkabı gören Yeşilırmak, şoke oldu. Yeşilırmak lastik ayakkabıların içinde "Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu, ayakkabıları değiştiriyorum, hakkını helal et" yazılı not buldu.

''HAKKIMI HELAL EDİYORUM''

Yaşadıklarını anlatan Yeşilırmak, "Yapılan bu hareket tabi ki doğru değil. Ama 'hakkını helal et' cümlesini görünce açıkçası biraz da hoşuma gitti. Ben de helal ediyorum. Demek ihtiyacı olan biriydi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL